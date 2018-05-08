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Легенда "Зенита" в результате болезни потерял способность говорить

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Фернандо Риксен ( в синей форме ) в матче 2007 года "Зенит" - "Сатурн"

ФОТО: Yevdokimov Vyacheslav / COVI

Самочувствие бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена резко ухудшилось и он потерял способность разговаривать, сообщает "Р-Спорт".

В октябре 2013 Риксен рассказал о том, что борется с боковым амиотрофическим склерозом – неизлечимой болезнью, которая приводит к параличу и атрофии мышц.

"Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза, – цитирует "Р-Спорт" биографа и друга Риксена Винсента де Вриса. – Болезнь сказалась на работе органов речи, ушла сила из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это."

Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Десять дней назад Риксен посетил традиционное мероприятие еще одного бывшего клуба, "Глазго Рейнджерс", и находился в неплохой форме, но пару дней назад Риксен окончательно утратил речевую функцию.

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