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Отменены рейсы между Таллинном и Миланом

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Самолет EasyJet.

ФОТО: Scanpix

Из-за забастовки итальянских диспетчеров во вторник отменены рейс Easyjet Милан-Таллинн и следующий за ним рейс Таллинн-Милан.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс сказала BNS, что забастовка не повлияла на другие рейсы, которые во вторник прибывают в аэропорт или покидают его. «Поскольку сегодня не сообщалось, что забастовка продлится дольше, у нас есть основания полагать, на остальные рейсы на Милан, намеченные на эту неделю, пройдут по плану», - сказала Хольтс.

«Мы будем держать пассажиров в курсе, если узнаем что-нибудь новое», - добавила она.

Во вторник из-за забастовки итальянских диспетчеров направляющиеся в Италию и прибывающие из нее авиарейсы могут задерживать или отменить.

По словам главы защищающей права авиапассажиров фирмы Skycop Мариуса Стонкуса, забастовка отразится на всех связанных с Италией рейсах в промежутке между 10 и 18 часами. Пассажирам следует учитывать, что регистрация на рейс может занять больше времени, а очереди на контроль безопасности могут быть длиннее обычного.

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