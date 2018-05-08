Отменены рейсы между Таллинном и Миланом

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс сказала BNS, что забастовка не повлияла на другие рейсы, которые во вторник прибывают в аэропорт или покидают его. «Поскольку сегодня не сообщалось, что забастовка продлится дольше, у нас есть основания полагать, на остальные рейсы на Милан, намеченные на эту неделю, пройдут по плану», - сказала Хольтс.

«Мы будем держать пассажиров в курсе, если узнаем что-нибудь новое», - добавила она.

Во вторник из-за забастовки итальянских диспетчеров направляющиеся в Италию и прибывающие из нее авиарейсы могут задерживать или отменить.