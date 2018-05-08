Гендиректору Языковой инспекции подняли зарплату до 3180 евро

С января 2017 и до мая текущего года основной оклад Ильмара Томуска был равен 3000 евро в месяц, передает Rus.err .

По образованию Ильмар Томуск - учитель эстонского языка и литературы, позднее получил степень доктора в области административных наук. В стране он известен еще и как детский писатель.