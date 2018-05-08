вторник, 8 мая 2018 г.
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Гендиректору Языковой инспекции подняли зарплату до 3180 евро

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Ильмар Томуск.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Министр образования Майлис Репс в мае повысила заработную плату генеральному директору Языковой инспекции Ильмару Томуску до 3180 евро в месяц.

С января 2017 и до мая текущего года основной оклад Ильмара Томуска был равен 3000 евро в месяц, передает Rus.err

Языковую инспекцию Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.

По образованию Ильмар Томуск - учитель эстонского языка и литературы, позднее получил степень доктора в области административных наук. В стране он известен еще и как детский писатель.

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