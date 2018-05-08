вторник, 8 мая 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Бывшего вице-мэра Тарту Суворова будут судить за взятки

Бывшего вице-мэра Тарту Суворова будут судить за взятки

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Артем Суворов (слева) и Валво Семиларски (справа).

ФОТО: Sille Annuk

Бывший вице-мэр Тарту, центрист Артем Суворов предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве и в попытке мошенничества, передает Rus.err.

"Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов", - объяснил во вторник, 8 мая, суть обвинений прокурор по особым делам Маргус Гроссь.

В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре, в рамках данного уголовного дела обвинения в даче взятки предъявлены 37-летнему и 67-летнему мужчинам.

Также прокуратура обвиняет Артема Суворова в том, что он вымогал взятку для третьего лица в размере 960 евро у 67-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.

Третий пункт обвинения касается эпизода, произошедшего в конце 2016 года: будучи членом жилищной комиссии мэрии Тарту, Суворов, как считает следствие, пытался обманным путем получить от 77-летней женщины 5000 евро, обещая помочь ей получить квартиру, но, поскольку женщина на предложение не согласилась, преступление не было доведено до конца.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ