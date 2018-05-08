Бывшего вице-мэра Тарту Суворова будут судить за взятки

"Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов", - объяснил во вторник, 8 мая, суть обвинений прокурор по особым делам Маргус Гроссь.

В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре, в рамках данного уголовного дела обвинения в даче взятки предъявлены 37-летнему и 67-летнему мужчинам.

Также прокуратура обвиняет Артема Суворова в том, что он вымогал взятку для третьего лица в размере 960 евро у 67-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.