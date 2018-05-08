Союз кино силой выселил кафе на улицу

Кинокафе «Sinilind”

В 2012 году Вайко Эплик, Кристель Эплик, Айвар Анисте и Маргит Удикас-Суси решили вдохнуть новую жизнь в Дом кино, учредив совместными усилиями фирму OÜ Kinokohvik Sinilind.

Союз кино отдал расположенные в его здании помещения в аренду «Sinilind» на десять лет.

Вайко Эплик тогда рассказал Postimees, что в его втором кафе «Must Puudel» стало тесно, и для акустических концертов, поэтических вечеров и викторин в «Sinilind» есть большой зал. Эплик вспоминал, что в 1990-е много публики собирали проводившиеся в Доме кино легендарные вечеринки «джангл». Он планировал воскресить эту традицию в «Sinilnd».

Сейчас в правление «Sinilind» входят Айвар Аннисте, Кристель Эплик и Кристер Саалисте. Последний принял на себя бразды правления прошлой осенью.

Согласно отчету за 2016 экономический год, фирма понесла убытки на 17 607 евро (при доходе от продажи в 444 713 евро). В 2015 году при обороте в 541 112 евро фирма заработала 7168 евро прибыли. Годом ранее прибыль была еще больше – 19 787 евро (оборот – 495 862 евро).