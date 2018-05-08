Союз кино силой выселил кафе на улицу

- У Союза кино несколько претензий к кафе, но их держат в тайне
- Полиции дважды пришлось выезжать на место, чтобы разрешить конфликт
Ранним воскресным утром, когда в кафе Старого Таллинна «Sinilind» закончилась последняя вечеринка и разошлись все ее участники, в него вошли охранники, чтобы по требованию Эстонского союза кино сменить замки и освободить помещение, пишет Postimees.
Так сильно НКО Эстонский союз кино хотело избавиться от своего субарендатора, содержавшего кафе, с которым оно когда-то заключило договор аренды на десять лет. По словам содержавшего “Sinilind” бизнесмена Кристера Саалисте, в воскресенье слесарь, вооружившись молотком и кувалдой, стал менять замки, а охранники принялись выносить вещи. Саалисте вызвал полицию.
Патовая ситуация, в которую была вынуждена вмешаться полиция, возникла между союзом кино и арендатором днем ранее. Союз кино уже тогда хотел получить помещения в свое распоряжение.
«Они уже тогда хотели поменять замки, но наткнулись на меня. Полицейские экипажи прибыли на место и велели все прекратить – что вот так отбирать помещения нельзя», - рассказал Саалисте. Он – тот самый бизнесмен, который недавно предстал перед камерами передачи «Очевидец» в связи с тем, что к великому возмущению защитников памятников старины выкрасил дверь музыкальной школы своей сожительницы Ханны-Лийны Выза в Старом городе в розовый цвет.
Полдня грызни
Утреннее противостояние разрешилось лишь к полудню воскресенья. Если поначалу полиция заявила, что Союз кино может забрать свои владения у “Sinilind”, то в ходе спора было решено, что и полиция все-таки вмешаться не может.
«Речь идет о гражданском споре, куда вызвали полицию, поскольку конфликт между сторонами приобрел агрессивный характер и появилась опасность, то бедт применено насилие», - пояснила ведущий следователь службы профилактики и рассмотрения дел Кесклиннаского отдела полиции Инна Тоатер.
Стражи порядка ограничились тем, что забрали ключи от кафе к себе на хранение до 14 мая. Представители Союза кино и «Sinilind” уверяли, что до дня, указанного в протоколе, они не будут пытаться проникнуть в помещения кафе.
Но дурдом перед зданием Союза кино продолжился вчера. Утром площадка перед домом была заполнена автомобилями охранных фирм G4S и USS. Если USS является партнером USS, то G4S охраняет помещения «Sinilind». Туда же прибыли Саалисте и исполнительный директор Союза кино Кадри Ваас.
По словам Саалисте, кто-то вторгся в помещения кафе и вынес оттуда вещи. Но сам он, в соответствии с протоколом, не может войти в дом и даже отдал ключи.
Как утверждает Ваас, никто из Союза кино в помещения “Sinilind» не заходил.
Так и оказались на месте две охранные фирмы. G4S следила, чтобы «Sinilind» не растащили, USS прибыл, поскольку из помещения кафе поступил сигнал тревоги. Кто именно нарушил договоренность, сказать никто не мог.
Ваас заявила, что Союз кино ответит на вопрос журналиста лишь письменно. “Эстонский союз кино расторг договор аренды с фирмой “Kinokohvik Sinilind» и, поскольку содержание договора аренды конфиденциально, мы не можем его комментировать», - пояснила она.
Посовещавшись в течение целого дня с юристами, Союз кино прислал лаконичный ответ. Договор аренды с «Sinilind» «прекращен, и бывшие в аренде помещения снова находятся в распоряжении Союза кино». «Союз кино не счел, что «Sinilind» после изменений, произошедших в рядах собственников, остается фирмой, направленной на сотрудничество и соблюдение добрых бизнес-традиций», - кивнул союз в своем кратком ответе на Кристера Саалисте. Союз якобы сделал все от него зависящее, чтобы передача помещений проходила мирно и без вмешательства полиции.
В письме также сообщается, что союз кино разорвал договор, поскольку обнаружил «несколько нарушений договора, в устранении которых арендатор не был заинтересован». Какие это были нарушения, союз обнародовать не пожелал. Как не обнародовал он, поскольку договор аренды конфиденциален, и размер задолженности, которая, как утверждается, имеется у кафе перед союзом.
Якобы в долгу
Саалисте есть что сказать на это. По его словам, договор был расторгнут 30 апреля, после этого на переезд должно было остаться минимум десять дней. «Но они заявились на пятый-шестой день».
Как утверждает Саалисте, с прошлой осени стало ясно, что Союз кино хочет избавиться от кафе. После того, как новый руководитель «Sinilind» Саалисте представился правлению Союза кино, он получил приложение к договору аренды, в соответствии с которым союз кино мог расторгнуть договор в одностороннем порядке. Тогда, по словам Саалисте, ему вменяли в вину то, что кафе без разрешения отремонтировало туалет общественного пользования.
И, наконец, спор касается неоплаченных, как утверждается, счетов. «Нам отправлены счета, для которых нет оснований и по которым требуют какие-то пени», - сказал Саалисте. Якобы у «Sinilind» есть задолженности с 2013 года, по которым, по словам Саалисте, уже накопилось 8000 евро процентов. Сумма долга будто бы составляет около 20 000 евро.
«Никто раньше не говорил об этих долгах», - сказал Саалисте. Каким был ход расчетов и за что именно они должны – содержателю кафе неизвестно.
По словам Саалисте, «Sinilind» всегда платил аренду вперед, а коммунальные счета оплачивал задним числом. Сейчас, по словам хозяина кафе, у них есть долг по коммунальным платежам в размере 2000 евро и 6000 евро на депозите договора аренды.
Как утверждает член правления и один из учредителей «Sinilind» Айвар Аннисте, у «Sinilind» перед союзом кино никогда не было таких долгов. «Я и Кристель Эплик были там почти пять лет, и у нас с Союзом кино были очень хорошие отношения. Они несколько изменились, когда пришел новый исполнительный директор, но конфликтов не было. Я точно не хочу утверждать, что новые собственники в чем-то виноваты, скорее, дело в Союзе кино. Мы и новые собственники просто хотели вести там свой бизнес. А Союз кино был, скорее, тем, кто начал выкручивать руки», - сказал Аннисте.
Как утверждает Союз кино, они пока не определились с планами относительно этого помещения, но уже ищут нового арендатора.
Кинокафе «Sinilind”
В 2012 году Вайко Эплик, Кристель Эплик, Айвар Анисте и Маргит Удикас-Суси решили вдохнуть новую жизнь в Дом кино, учредив совместными усилиями фирму OÜ Kinokohvik Sinilind.
Союз кино отдал расположенные в его здании помещения в аренду «Sinilind» на десять лет.
Вайко Эплик тогда рассказал Postimees, что в его втором кафе «Must Puudel» стало тесно, и для акустических концертов, поэтических вечеров и викторин в «Sinilind» есть большой зал. Эплик вспоминал, что в 1990-е много публики собирали проводившиеся в Доме кино легендарные вечеринки «джангл». Он планировал воскресить эту традицию в «Sinilnd».
Сейчас в правление «Sinilind» входят Айвар Аннисте, Кристель Эплик и Кристер Саалисте. Последний принял на себя бразды правления прошлой осенью.
Согласно отчету за 2016 экономический год, фирма понесла убытки на 17 607 евро (при доходе от продажи в 444 713 евро). В 2015 году при обороте в 541 112 евро фирма заработала 7168 евро прибыли. Годом ранее прибыль была еще больше – 19 787 евро (оборот – 495 862 евро).