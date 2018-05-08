Старейшина Кесклинна: закрытие клубов «Sinilind» и «Kelm» - это опасная тенденция

Причин, по которым «Kelm» и «Sinilind» вынуждены были прекратить свою деятельность может быть несколько. Отношения с арендодателем, высокая стоимость аренды, близость соседей – все это делает жизнь таких заведений в Старом городе очень сложной. При этом очень важно помнить, какую именно публику привлекали «Kelm» и «Sinilind» и какая жизнь там кипела.

Те, кто хоть раз бывал в закрывшихся заведениях, знает, что они не были традиционными ночными клубами или нацеленными на финских туристов караоке-барами. В обоих местах можно было встретить множество местных молодых музыкантов и там проходил целый ряд культурных мероприятий, которые привлекали и эстонскую и русскую молодежь с различными интересами. В клубе «Kelm» был собственный театр, в интеллектуальных играх в клубе «Sinilind» принимал участие даже бывший президент.

Понятно, что для владельца недвижимости такие заведения не являются удобными арендаторами. Не самая прибыльная бизнес-модель, ночной шум, алкоголь и большое количество молодежи заставят любого владельца помещений задуматься о том, чтобы зарабатывать деньги на своей недвижимости другим способом. Очевидно, что и некоторые жители Старого города вздохнули с облегчением, узнав о закрытии этих заведений.

Но давайте не будем заблуждаться. Закрытие клубов «Kelm» и «Sinilind», похоже, является частью тенденции, которая может привести к потере интереса со стороны молодежи к Старому городу. Если тенденция продолжится, то у молодежи не будет причин для того, чтобы приходить в Старый Таллинн. Особенно у тех молодых людей, которых не привлекают дешевая выпивка и «романтика» баров Бермудского треугольника. Для молодых людей, у которых зависимость не столько от алкоголя, сколько от современной музыки и культуры, в Старом городе остается все меньше возможностей.

При этом Старый город не существует в вакууме. Неподалеку от него находятся Каламая и Теллискиви, которые с распростертыми объятиями встретят публику, ранее посещавшую закрывшиеся заведения. А места там предостаточно, не говоря уже о лучшем транспортном сообщении.