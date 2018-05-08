Постарайтесь не совершить этих ошибок, и ваш ремонт превзойдет все ожидания!

Вы недооценили свои финансовые возможности

Ремонт можно начинать только тогда, когда имеется конкретная сумма. Иначе нехватка денег приведет к простою бригады — а за него, возможно, тоже придется платить.

Решение: подсчитайте, сколько денег у вас есть и не размахивайтесь. Если у вас есть сумма только на ремонт ванной — значит, нужно делать ремонт ванной.

Вы не определили масштабы и сложность ремонта

Нужен четкий план действий: его наличие обеспечивает половину успеха в любом деле.

Решение: определитесь с видом ремонта — косметический или капитальный. Если у вас есть какие-то конкретные пожелания, нужно сразу понимать, как они будут реализованы, ведь часто за простыми, казалось бы, вещами кроется довольно сложное исполнение.

Вы не выбрали цветовые решения

Один и тот же цвет может по-разному выглядеть в разных интерьерах: это зависит от освещения и от соседних цветовых оттенков.

Решение: приобретая отделочные материалы, попросите образцы на примерку или покрасьте небольшую площадь самостоятельно. Это нужно, чтобы посмотреть, как поведет себя цвет у вас дома в разное время суток. Идеально, если вы сможете собрать все элементы вместе: напольное покрытие, материал стен, образец элементов будущей мебели.

Вы необдуманно закупаете материалы

Надо сразу понимать, какие материалы вы будете использовать — от этого напрямую зависит способ подготовки поверхностей, а от него, в свою очередь, зависит и цена за эту работу.

Решение: сделав выбор в сторону обычной покраски, вы сможете значительно сэкономить. Классные обои тоже можно часто найти по очень низкой цене.

Вы не продумали планировочное решение

Самое важное — продуманная планировка с расстановкой мебели, планом монтажа, демонтажа и разводки электрики. Когда у вас под рукой есть чертежи, это поможет наиболее правильно составить смету, упростит задачу прокладки коммуникаций. А когда вы четко понимаете, где будет стоять техника и мебель, можно неплохо сэкономить на кабель-каналах, плинтусах со скрытыми каналами, розетках.

Решение: обратитесь к дизайнеру, архитектору или установите на своем компьютере бесплатный интернет-планировщик и разработайте планировку самостоятельно. Или же сделайте обмер помещения, не забыв про вентиляцию, батареи, коммуникации, высоту окон, перепады уровней, все отклонения стен,и вычертите помещение вручную.

Вы неправильно сделали замеры

Замеры, которые сделает профессионал, даст более точные цифры и позволит заранее скорректировать чертежи. Лучше это сделать вовремя, чем потом переплачивать за переделки.

Решение: пригласите мастера, у которого планируете заказывать ремонт, и дизайнера, чтобы получить консультацию — все ли верно вы предусмотрели. В некоторых дизайнерских студиях вас могут проконсультировать бесплатно. Если вы не планируете использовать стандартную мебель, позовите замерщика от компании, которая будет изготавливать мебель по вашему заказу. Воспользуйтесь консультацией узкопрофильных специалистов по вентиляции, кондиционерам, домофонам.

Вы ошиблись с выбором бригады

Будьте осторожны, нанимая строительную бригаду по рекомендации знакомых: важно увидеть сделанный ремонт своими глазами.

Решение: не ведитесь на дешевизну — обычно в таком случае половина работ не учтена. Обязательно запросите и изучите список работ. Если ваш объект ведет дизайнер, лучше выбрать бригаду, с которой он уже работал.