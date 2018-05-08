Портал госуслуг eesti.ee существенно изменится
8 мая 2018 г., 14:43
Департамент государственной инфосистемы (RIA) планирует основательное обновление государственного портала eesti.ee для повышения его удобства и доступности для пользователя. В 2018 году портал также ждет улучшение совместимости с мобильными устройствами, передает Rus.ERR.
Глава курирующего eesti.ee отдела в RIA Раймо Рейман сообщил во вторник порталу ERR Uudised, что удобство использования остается слабым местом созданного 15 лет назад портала госуслуг.
Рейман добавил, что среди прочего планируется изменение внешнего облика портала. В этом году RIA рассчитывает сделать основные функции портала доступными в мобильных устройствах.