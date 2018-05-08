В бой идут одни старики: братья Березуцкие возвращаются в сборную России?

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов испытывает проблемы с составом из-за травм защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили на просьбу тренера согласием.

Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной в марте этого года. Футболисты признались, что приняли это решение из-за накопившихся травм.