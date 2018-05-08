В бой идут одни старики: братья Березуцкие возвращаются в сборную России?
8 мая 2018 г., 14:55
Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие согласились вернуться в сборную России для участия в чемпионате мира.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов испытывает проблемы с составом из-за травм защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.
Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили на просьбу тренера согласием.
Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной в марте этого года. Футболисты признались, что приняли это решение из-за накопившихся травм.
Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр, сообщает "Матч ТВ".