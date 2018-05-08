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  • В бой идут одни старики: братья Березуцкие возвращаются в сборную России?

В бой идут одни старики: братья Березуцкие возвращаются в сборную России?

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Василий Березуцкий в форме сборной России на Евро-2016

ФОТО: PASCAL GUYOT/AFP

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие согласились вернуться в сборную России для участия в чемпионате мира.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов испытывает проблемы с составом из-за травм защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили на просьбу тренера согласием.

Березуцкие объявили о завершении карьеры в сборной в марте этого года. Футболисты признались, что приняли это решение из-за накопившихся травм.

Василий Березуцкий провел за национальную команду 101 матч и отметился пятью голами, на счету Алексея 58 игр, сообщает "Матч ТВ".

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