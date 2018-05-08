Галерея: эстонские военные почтили память павших во Второй мировой войне

Во вторник утром капелланы Сил обороны возложили венки к памятникам погибшим в рядах германской и советской армий на Маарьямяги, памятнику погибшим во Второй мировой войне на кладбище Сил обороны и памятнику жертвам нацизма на еврейском кладбище Рахумяэ, сообщил главный штаб Сил обороны. В эфире радиостанции учений Siil, Soduri FM, прозвучала молитва в память о жертвах Второй мировой войны.

В полдень в церкви Каарли прошло мемориальное богослужение в память обо всех павших во Второй мировой войне.

7 мая 1945 года представители союзных войск и германских вооруженных сил подписали в Реймсе во Франции акт капитуляции Германии, согласно которому военные действия в Европе прекратились 8 мая.