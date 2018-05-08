Галерея: эстонские военные почтили память павших во Второй мировой войне

В годовщину окончания Второй мировой войны капелланы Сил обороны в память о жертвах войны возложили венки к памятникам и провели мемориальное богослужение.
Во вторник утром капелланы Сил обороны возложили венки к памятникам погибшим в рядах германской и советской армий на Маарьямяги, памятнику погибшим во Второй мировой войне на кладбище Сил обороны и памятнику жертвам нацизма на еврейском кладбище Рахумяэ, сообщил главный штаб Сил обороны. В эфире радиостанции учений Siil, Soduri FM, прозвучала молитва в память о жертвах Второй мировой войны.
В полдень в церкви Каарли прошло мемориальное богослужение в память обо всех павших во Второй мировой войне.
7 мая 1945 года представители союзных войск и германских вооруженных сил подписали в Реймсе во Франции акт капитуляции Германии, согласно которому военные действия в Европе прекратились 8 мая.
22 ноября 2004 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 60-летней годовщины окончания Второй мировой войны, а 8 и 9 мая объявили днями памяти и примирения. Резолюция призывает каждый год отмечать один или оба дня уместным образом и выражать уважение к памяти всех погибших во Второй мировой войне.