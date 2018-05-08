Государство испытывает новый подход к опеке за совершеннолетними и ждет ходатайств

Цель проекта – создать действующую опорную систему для людей с повышенной потребностью в опеке. В ходе пилотного проекта у семейных врачей и социальных работников будет возможность направить нуждающегося в помощи к координатору по опеке, который может оценить ситуацию и организовать для человека правильные социальные и медицинские услуги.

«Важно, чтобы человек в правильное время получил правильную услугу, а разные сферы деятельности работали вместе ради одной цели, - сказала министр социальных дел Кая Ива. – Заслуживают сожаления ситуации, когда члены семьи нуждающегося в помощи вынуждены сами организовывать свою жизнь – обращаться для получения поддержки в разные учреждения и ориентироваться в непроходимости различных систем. При помощи координатора люди смогут получить услуги в соответствующем месте и в нужное время, что снизит нагрузку по уходу близких ему людей».

Для проведения проекта в самоуправлении будет создана должность координатора по опеке.

Координатор заботится о том, чтобы направленный к нему человек с повышенной потребностью в опеке получил необходимую ему услугу, будь то, например, сестринская услуга в системе здравоохранения, организуемая самоуправлением опека на дому, финансируемая Департаментом социального страхования реабилитационная услуга или комбинация из них. Координатор договаривается в помогающими человеку сторонами и следит за тем, оказаны ли человеку нужные ему услуги.

Ходатайства для участия в проекте можно подавать с 7 по 28 мая 2018 года. Есть план стартовать с пилотным проектом в августе, и его будут проводить в шести регионах. Для участия в конкурсе у самоуправления должен быть договор о сотрудничестве как минимум с двумя региональными семейными врачами. Исходя из результата пилотного проекта, Министерство социальных дел планирует осенью 2019 года предложить правительству обсудить, нужно ли сделать и какие конкретно шаги для создания государственной координационной системы.