Радостный день: в доме престарелых отпраздновали сотый день рождения
8 мая 2018 г., 16:02
В воскресенье старейшина волости Ярва Райт Пихельгас посетил дом престарелых, где свой столетний юбилей отмечала Агнес Умминг, передает Järva Teataja.
В комнате отдыха, где Агнес праздновала свой день рождения вместе с другими жителями дома престарелых, царило торжественное настроение. На столе красовались торты с гордой цифрой "100".
В волости Ярва живет более девяноста человек в возрасте от 90 до 100 лет — цифры, которыми можно гордиться.
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