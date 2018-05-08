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Радостный день: в доме престарелых отпраздновали сотый день рождения

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Деньрожденный торт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media / Scanpix

В воскресенье старейшина волости Ярва Райт Пихельгас посетил дом престарелых, где свой столетний юбилей отмечала Агнес Умминг, передает Järva Teataja.

В комнате отдыха, где Агнес праздновала свой день рождения вместе с другими жителями дома престарелых, царило торжественное настроение. На столе красовались торты с гордой цифрой "100".

В волости Ярва живет более девяноста человек в возрасте от 90 до 100 лет —  цифры, которыми можно гордиться.

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