Радостный день: в доме престарелых отпраздновали сотый день рождения

В комнате отдыха, где Агнес праздновала свой день рождения вместе с другими жителями дома престарелых, царило торжественное настроение. На столе красовались торты с гордой цифрой "100".

В волости Ярва живет более девяноста человек в возрасте от 90 до 100 лет — цифры, которыми можно гордиться.