Пропаганда? Серьезно?

Внимание идеологических стражей привлекла акция телеканала «Поможем ветеранам»: «Выступают исключительно ветераны Красной армии, многие из них позируют перед камерой с георгиевскими ленточками. Годится ли такая трактовка для эфира национального телерадиовещания, каждый может решить сам», - пишет Propastop.

Ну, хоть право решать оставили, и на том спасибо. Лично я думаю, что годится. По той простой причине, что 9 мая – дата исключительной важности для аудитории, которую телеканал пытается представлять. И эта потенциальная аудитория состоит далеко не только из тех людей, которые с удовольствием устроились бы работать в Музей оккупаций. Это необходимо принять.

Есть вещи, которые критически важно рассматривать отдельно. Есть 9 мая – как день, когда кончилась война (не для всех, не 9-го, не кончилась – каждая часть этого утверждения относительна). Есть сталинизм как позорное явление истории. Есть миллионы семей, в которых память о войне очень конкретна (и эта частная память существует помимо любой государственной идеологии). Есть государственная идеология, которая всегда стремится использовать эту частную память в целях сохранения государственности и власти (что свойственно любой власти в принципе). Есть не очень адекватные «борцуны с проклятым режЫмом» из породы вечно обиженных. Есть те, кого происходящее вокруг Дня Победы вынудило перевести его празднование исключительно в частную плоскость, чтобы их личную, священную память ни одна идеология не могла использовать в своих интересах. И есть пережившие войну старики, помогать которым вообще-то не зазорно.

Не знаю, в какой степени авторы Propastop осознают, что и они своей деятельностью волей-неволей льют воду на мельницу той самой российской пропаганды, с которой они вроде бы призваны бороться. Нет ничего лучше для пропаганды, чем существование другого полюса. И чем ярче он выражен, тем сильнее реакция с противоположной стороны – банальность, которую мы почему-то не учитываем, из года в год заводя одну и ту же волынку.