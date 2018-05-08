Срыв ремонта улицы Туукри вызвал транспортный коллапс, подрядчику грозит штраф

Начавшаяся в прошлую пятницу прокладка коммуникаций под улицей Туукри была спланирована по времени таким образом, чтобы движение транспорта могло осуществляться в часы пик: улицы собирались перекрыть с вечера пятницы до вечера воскресенья, а также с 10:00 до 15:30 в понедельник и с 8:00 до 20:00 в субботу, 12 мая.

Однако в понедельник одна из магистральных улиц Таллинна весь день оставалась закрытой, а открытие движения по ней перенесли лишь на вторую половину дня во вторник.

По словам старейшины Кесклинна Владимира Света, земляные работы у многоквартирных домов потребовали больше времени, чем было запланировано, в результате, в сочетании с несколькими ДТП вечером в понедельник, это привело к ситуации на дорогах, которую сам Свет назвал сумасшедшим домом.