"Радар": фирма по вывозу мусора Ragn-Sells неоднократно нарушала закон

На видеозаписи видно, что на площадке фирмы по вывозу мусора произошло не просто возгорание, а начался пожар с открытым пламенем, сопровождающийся непрерывными взрывами. Во время пожара сгорел строительный мусор, там же валялись и бочки с опасными отходами, для хранения которых предусмотрены особые правила, которые в Ragn-Sells не соблюдались.