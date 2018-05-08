"Радар": фирма по вывозу мусора Ragn-Sells неоднократно нарушала закон

Расследование причин пожара в фирме Ragn-Sells, произошедшего полторы недели назад, показало, что фирма по вывозу мусора неоднократно нарушала закон: во время возгорания произошли взрывы, и приключившаяся катастрофа не была случайностью, передает Postimees со ссылкой на сегодняшний выпуск передачи "Радар".
На видеозаписи видно, что на площадке фирмы по вывозу мусора произошло не просто возгорание, а начался пожар с открытым пламенем, сопровождающийся непрерывными взрывами. Во время пожара сгорел строительный мусор, там же валялись и бочки с опасными отходами, для хранения которых предусмотрены особые правила, которые в Ragn-Sells не соблюдались.
Расследование передачи "Радар" проливает свет на спекуляции фирмы по вывозу мусора — на закон плевали и его игнорировали. Забегая вперед, можно сообщить, что, благодаря работе журналистов "Радар", Инспекция окружающей среды и Спасательный департамент начали производство.
Какая опасность угрожает территории между аэропортом и Ласнамяэ, сегодня расскажут в 20.00 в передаче "Радар" на телеканале Kanal 2.