Юрист: Европа движется в сторону общего разрешенного предельного уровня алкоголя

По словам, известного юриста Индрека Сирка, действующий сейчас в Эстонии низкий уровень алкоголя для водителей моторных средств оправдан, однако, обсуждать эту тему в обществе нужно, пишет Postimees.
Сирк говорит, что по правилам дорожного движения, как и по большинству других законов, есть общественная договоренность, и, прежде всего, нужно было бы сделать анализ того, какие ограничения в действительности нужны, и пропорциональны ли эти ограничения, обеспечивая нормальную работу нашего общества.
По оценке эксперта, в данный момент Европа действительно движется в том направлении, чтобы во всех странах допустимый предел, после которого наступает наказание, стал единым во всех странах (то есть не больше 0,5 промилле).
«Прежде всего, это направлено на страны, в которых допустимая концентрация алкоголя в крови больше 0,5 промилле. В различных ситуациях способность внимания и координации человека имеет разный вес. Поэтому во многих странах дифференцирован и адаптирован низкий уровень, например, для водителей грузовых автомобилей (поскольку масса грузовика больше а, исходя из этого и последствия тяжелее), водителей автобусов (из-за массы и большего количества людей вероятно наступление тяжелых последствий), молодых водителей (из-за и без того маленького опыта способность выбраться из опасной ситуации ниже), машин спецслужб (участвуют в движении, создавая большую опасность), водителей, попадавших в ДТП (логика - если вы спровоцировали или участвовали в аварии, то на это все же подействовал алкоголь)», - объяснил Сирк.
Основную часть аварий в Эстонии провоцируют трезвые водители
То, почему в Эстонии не пошли по пути дифференцирования, юрист объясняет, прежде всего, законом, который объясняет создание исключений: «В то же время, при регулировании общественных отношений все важнее и аргументированнее является готовность и способность наших участников движения справляться с возникающими ситуациями».
Сирк не считает, что водителям Эстонии нельзя делать доступным более высокий алкоуровень: «Утверждается, что эстонских водителей нужно держать на коротком поводке, а статистика по ДТП подтверждает надобность держать разрешенный уровень алкоголя низким. Правда, это лишь эмоциональные и научно необоснованные утверждения. В реальности количество тяжелых аварий по сравнению с 20-летней давностью снизилось, а количество погибших даже значительно. Количество людей, совершивших аварию в состоянии опьянения, снизилось в еще большей степени, что означает, что количество аварий, совершенных пьяными, снизилось не только в абсолютных цифрах, но и доля аварий, совершенных пьяными водителями, снилась во всех ДТП. Основную часть аварий все же совершают трезвые водители», - объяснил эксперт по дорожному движению.
Контроль полиции снизился
Статистика показывает, что количество пойманных пьяных водителей снижается, но одной большой причиной этого снижения является снизившийся надзор. «Обнаружение пьяных водителей во многом все же зависит от того, как много водителей успевает проверить полиция. К сожалению, начиная с 2017 года, количество проверок значительно снизилось, а количество пойманных пьяных водителей не слишком велико», - сказал Сирк.
Это, по его словам, означает, что среди проверенных водителей больше пьяных. Юрист подчеркнул, что статистика может быть ошибочной, поскольку в ходе проверок вероятность поймать больше пьяных водителей приходится в выходные в начале месяца, а во второй половине месяца или посреди рабочего дня их значительно меньше: «Вопрос, прежде всего, в посыле участникам движения: полиция проверяет только с целью поимки нарушителей в богатом на рыбу пруду или оказывает профилактическое воздействие и на тех, кто считает, что ездить с промилле в обед в среду можно почти безбоязненно».
Эстония готова к дискуссии
Сирк считает, что движение, участники движения и общество Эстонии готовы к дискуссии на тему промилле. По его словам, нужно взвесить введение разных ограничений для водителей, и а действующие сейчас наказания за превышение маленького ограничения непропорционально высоки (штраф до 400 евро, права при первичном нарушении могут отобрать на срок до девяти месяцев). Сирк объяснил, что оценить свое состояние без алкометра очень сложно. Более того, ручные алкометры без калибровки не могут распознавать маленькие количества, в то время как имеющиеся у полиции приборы чувствительны и точны.
Сирк признает, что, по его оценке, нынешний, по сути, очень маленький предельный уровень все же оправдан: «У нас же нет нулевой толерантности, что означает, что чтобы брызгать в горло прополис, или пить кефир, предельную ставку не нужно поднимать ограничение выше 0,2 промилле. Скорее нужно сохранять дистанцию между потреблением алкоголя и управлением, и отказываться в обед или в ужин от кувшина пива, или бокала вина, если вы знаете, что нужно будет сесть за руль. Алкоголь не является жизненно важным для человека».
С другой стороны, эксперт признает, что не нужно вводить или придерживаться неразумных ограничений: «Сейчас обычно, что в случае меньше 0,5 промилле полиция после оформления документов отпускает человека ехать за рулем дальше. Может быть, было бы достаточно на короткий срок отстранить его от движения и более жестких наказаний не потребовалось бы».
По словам Сирка, главное – повысить осведомленность людей, поскольку многие, к сожалению, не чувствуют, каким образом и как долго алкоголь оказывает на них влияние: «Себя оценивают по самочувствию, но скорее по незнанию. Влияние пол-литра пива на разных людей различается, но в течение часа никому вообще нет смысла садиться за руль».