Юрист: Европа движется в сторону общего разрешенного предельного уровня алкоголя

Сирк говорит, что по правилам дорожного движения, как и по большинству других законов, есть общественная договоренность, и, прежде всего, нужно было бы сделать анализ того, какие ограничения в действительности нужны, и пропорциональны ли эти ограничения, обеспечивая нормальную работу нашего общества.

По оценке эксперта, в данный момент Европа действительно движется в том направлении, чтобы во всех странах допустимый предел, после которого наступает наказание, стал единым во всех странах (то есть не больше 0,5 промилле).

«Прежде всего, это направлено на страны, в которых допустимая концентрация алкоголя в крови больше 0,5 промилле. В различных ситуациях способность внимания и координации человека имеет разный вес. Поэтому во многих странах дифференцирован и адаптирован низкий уровень, например, для водителей грузовых автомобилей (поскольку масса грузовика больше а, исходя из этого и последствия тяжелее), водителей автобусов (из-за массы и большего количества людей вероятно наступление тяжелых последствий), молодых водителей (из-за и без того маленького опыта способность выбраться из опасной ситуации ниже), машин спецслужб (участвуют в движении, создавая большую опасность), водителей, попадавших в ДТП (логика - если вы спровоцировали или участвовали в аварии, то на это все же подействовал алкоголь)», - объяснил Сирк.

Основную часть аварий в Эстонии провоцируют трезвые водители

То, почему в Эстонии не пошли по пути дифференцирования, юрист объясняет, прежде всего, законом, который объясняет создание исключений: «В то же время, при регулировании общественных отношений все важнее и аргументированнее является готовность и способность наших участников движения справляться с возникающими ситуациями».

Сирк не считает, что водителям Эстонии нельзя делать доступным более высокий алкоуровень: «Утверждается, что эстонских водителей нужно держать на коротком поводке, а статистика по ДТП подтверждает надобность держать разрешенный уровень алкоголя низким. Правда, это лишь эмоциональные и научно необоснованные утверждения. В реальности количество тяжелых аварий по сравнению с 20-летней давностью снизилось, а количество погибших даже значительно. Количество людей, совершивших аварию в состоянии опьянения, снизилось в еще большей степени, что означает, что количество аварий, совершенных пьяными, снизилось не только в абсолютных цифрах, но и доля аварий, совершенных пьяными водителями, снилась во всех ДТП. Основную часть аварий все же совершают трезвые водители», - объяснил эксперт по дорожному движению.

Контроль полиции снизился

Статистика показывает, что количество пойманных пьяных водителей снижается, но одной большой причиной этого снижения является снизившийся надзор. «Обнаружение пьяных водителей во многом все же зависит от того, как много водителей успевает проверить полиция. К сожалению, начиная с 2017 года, количество проверок значительно снизилось, а количество пойманных пьяных водителей не слишком велико», - сказал Сирк.