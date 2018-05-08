Полиция Финляндии арестовала серийного душителя по подозрению в очередном убийстве

После того, как Пенттиля освободился в 1992 году, уже на следующий год он убил снова – на этот раз его жертвой стала 43-летняя женщина, которую он задушил в квартире своей бабушки. После этого он провел долгое время в заключении, но после того, как был отпущен на поруки в 2009 году, он несколько раз нападал на женщин, которых вызывал домой, пользуясь различными предлогами. Среди его жертв была массажистка и две уборщицы, у которых он заказывал услуги на дому, но в итоге нападал на них и пытался душить. Результатом стало обвинение в насильственных преступлениях и новый срок, который подошел к концу в 2016 году.