Полиция Финляндии арестовала серийного душителя по подозрению в очередном убийстве

Полиция подозревает 52-летнего Микаэля Пенттинена, известного как серийный душитель, в убийстве. Первой эту информацию сообщила телекомпания MTV, передает Yle.
Полиция предcтавила ордер на арест Микаэля Пенттиля, подтверждает уездный суд Хельсинки. Согласно информации газеты Ilta-Sanomat, Пенттиля подозревается в умышленном убийстве.
Микаэль Пенттиля, также известный как серийный душитель, был уже трижды осужден за убийства и многочисленные другие насильственные преступления, среди которых избиения и изнасилование при отягчающих обстоятельствах. Большую часть жизни Пенттиля провел в тюрьме. Он впервые оказался за решеткой за убийство 12-летней девочки, которую он жестоко задушил.
Во время расследования обстоятельств смерти первой жертвы, Пенттиля сознался также в убийстве собственной матери. В итоге после нескольких психологических экспертиз Пенттиля получил 10 лет за убийство ребенка, совершенное в невменяемом состоянии. Смерть матери суд посчитал непредумышленным причинением смерти.
Пенттиля является единственным финским преступником, которого ФБР классифицировало как серийного убийцу.
После того, как Пенттиля освободился в 1992 году, уже на следующий год он убил снова – на этот раз его жертвой стала 43-летняя женщина, которую он задушил в квартире своей бабушки. После этого он провел долгое время в заключении, но после того, как был отпущен на поруки в 2009 году, он несколько раз нападал на женщин, которых вызывал домой, пользуясь различными предлогами. Среди его жертв была массажистка и две уборщицы, у которых он заказывал услуги на дому, но в итоге нападал на них и пытался душить. Результатом стало обвинение в насильственных преступлениях и новый срок, который подошел к концу в 2016 году.
С этого времени Пенттиля проживал в специальном общежитии для бывших заключенных, однако мог передвигаться свободно.
Уголовный комиссар Яри Коски подтвердил СМИ, что Пенттиля был задержан в Хельсинки по подозрению в убийстве 52-летней женщины. Пенттиля был задержан 6 мая.