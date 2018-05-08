Смотрите и сравнивайте цены: сколько стоит прививка от клещевого энцефалита

"В Эстонии установилась теплая погода и от укуса клеща никто не застрахован, поэтому вакцинация от распространяемых клещами заболеваний актуальна каждый год. Тем более, что клещевой энцефалит — это серьезное и опасное заболевание, чреватое тяжелыми для здоровья последствиями, — напомнила заведующая отделом эпидемиологии Департамента здоровья Ирина Донченко. — Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно уже зимой, а также ранней весной, но не поздно сделать это и сейчас".

"Если сделать прививку сейчас, человек получит надежную защиту от заболевания на вторую половину лета и на всю осень", - добавила она.

Вакцинация платная и состоит из трех прививок — первые две с интервалом в 1-3 месяца, а последняя через 6-12 месяцев, затем следует прививаться каждые пять лет — каждый раз по одной дозе.

В Эстонии клещевой энцефалит диагностируется с 1950 года. Заражаются клещевым энцефалитом с апреля по ноябрь, однако если зима теплая, то заражением может произойти и, например, в декабре. Для того, чтобы клещи активизировались, среднесуточная температура должна быть около 5-7 градусов тепла. Активный клещ обитает на растениях примерно в двух десятках сантиметров от поверхности земли.

Обычно укус клеща не ощущается, поскольку клещ вводит со своей слюной во время укуса и немного обезболивающего вещества, которое также препятствует свертываемости крови. Вирусом можно заразиться и в том случае, если пальцами раздавить клеща. Заражение также может произойти через козье молоко или изготовленную из него продукцию.

Скрытый период продолжается от 2 до 28 дней (обычно 7–14дней). Чем короче скрытый период заболевания, тем тяжелее в общих случаях проходит болезнь, которая обычно проистекает двумя фазами: сначала легкая температура, плохое самочувствие, головная боль, мышечная боль, тошнота, расстройство желудка, катар верхних дыхательных путей, у трети заболевших это продолжается в течение 2–8, иногда 20 дней, затем поднимается температура, начинается сильная головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь, зуд, сонливость и общее недомогание, воспаление спинного и головного мозга. Большинство заболевших поправляются.

Как следствие, может наблюдаться повышенная усталость, снижение работоспособности, общая нервозность и головные боли. Иногда у пожилых людей в качестве постоянного повреждения нервной системы может наступить паралич конечностей, нарушения памяти и координации. Госпитализация требуется, чтобы уточнить диагноз, облегчения состояние больного и определить степень неврологического повреждения.

Лечение симптоматическое, специфического лечения клещевого энцефалита не существует. В зависимости от стадии заболевания постельный режим требуется соблюдать в течение одной-двух недель. Переболевшие им люди приобретают пожизненный иммунитет, энцефалитом болеют раз в жизни.

Чтобы избежать заболевания, следует провакцинироваться. Место прививки может некоторое время оставаться чувствительным, может немного подняться температура, которая в течение суток проходит.

По данным департамента здоровья, за год количество случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом выросло — в 2017 году энцефалитом в Эстонии заболели 87 человек и боррелиозом 1963; в 2016 году соответствующие показатели составили 81 и 1420 случаев.

20 процентов заболеваний или 384 были зарегистрированы на острове Сааремаа, на втором месте по числу заболеваний был Таллинн — 371, за ним Харьюский уезд — 240 и Пярнуский уезд — 232.

Случаев энцефалита больше всего было в Таллинне и на Сааремаа, 27 и 19 соответственно. За четыре месяца этого года в Эстонии зарегистрирован 181 случай боррелиоза, а клещевого энцефалита пока ни одного случая в этом году не было.