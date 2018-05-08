В Эстонии в этом году СПИД диагностирован у 12 человек

ВИЧ диагностирован у 30 человек в Таллинне, у 11 человек в Харьюском уезде, у девяти в Ида-Вирумаа, у четверых в Тартуском уезде и Ляэне-Вирумаа, у троих в Нарве, у двоих в Пярнуском уезде и по одному случаю — в Рапласком уезде, на острове Сааремаа и Вильяндиском уезде, отметил департамент здоровья.

СПИД в этом году выявлен у четверых жителей Таллинна, трех жителей Пярнуского уезда, двух человек в Харьюском уезде и в Ляэне-Вирумаа и у одного - на острове Сааремаа.