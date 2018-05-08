Министр: в полиции на северо-востоке произойдут кадровые изменения

Находившийся в минувшую субботу в Нарве министр внутренних дел Андрес Анвельт не стал называть Ида-Вирумаа особенно криминальным регионом, но по его убеждению, одно отличие есть: здесь поздно стали уделять должное внимание проблеме семейного насилия. "Здесь только сейчас стали расти показатели, а по всей остальной Эстонии они росли два года назад и сейчас остановились. Это означает, что и полиция, и общество больше занимаются этим, понимая, что семейное насилие есть и играет очень сильную роль по всей Эстонии. Семейное насилие - наша эстонская болезнь", - сказал глава МВД.

По словам Анвельта, в Идаской префектуре готовятся изменения: "Во-первых, тут будут некоторые кадровые изменения", - сказал он.

"Во-вторых, так как мы хотим усилить этот регион кадрами, будет еще большой рост зарплат: у полицейских - десять процентов, у спасателей - двадцать процентов. Это будет в 2019 году, но уже сейчас это дает возможность искать еще лучшие кадры для Ида-Вирумаа".

Говоря о предстоящих кадровых изменениях в Идаской префектуре, Анвельт согласился, что в данной связи можно говорить о чьей-то личной ответственности за происходящее в регионе. "Это просто халатность некоторых людей", - охарактеризовал министр конкретную ситуацию, когда звонок встревоженной нарвитянки о неподобающем поведении ее мужа не повлек требуемых действий со стороны полиции - и женщина позднее оказалась убита.

"Со стороны МВД мы сейчас проводим аудит действий полицейского департамента и департамента "112": все ли свои ошибки они поняли, сделали ли они правильные выводы и нужны ли еще какие-то изменения после этих трагических ситуаций", - добавил Анвельт.