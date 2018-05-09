Показывая свою квартиру покупателям, держите рот на замке!

Kodu вычитал рассказ об этом на американском портале недвижимости Realtor. Американские маклеры считают, что очень многие квартиры и дома не удается продать потому, что владелец немедленно оповещает пришедших на осмотр потенциальных покупателей: дешевле такой-то суммы мы не продадим!

Понятно, что собственник недвижимости хочет выручить за свое имущество максимальную сумму, но он должен помнить: цена зависит не от его желания, а от ситуации на рынке и от реальной стоимости недвижимости.

На рынке всегда можно найти альтернативное предложение, не уступающее вашему по качеству, но уступающее в цене. Посетители еще даже и не начали с вами торговаться, а вы уже ставите категорическую точку на возможных переговорах.

«Слишком много ситуаций, когда люди продают свои дома ужасно долго, так как с порога заявляют, что торговаться не намерены. В результате они все равно пойдут на уступки, но драгоценное время будет упущено», - пишет американский маклер Кара.