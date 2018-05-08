Путина лишили титула самого влиятельного человека в мире

Составители списка объяснили первое место генерального секретаря Коммунистической партии Китая тем, что ему удалось лучше других укрепить власть. «Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао», — пишет журнал. Авторы напоминают, что в марте Всекитайское собрание народных представителей не только переизбрало его на пост лидера государства, но и убрало из Конституции ограничение по предельному числу сроков.