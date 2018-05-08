вторник, 8 мая 2018 г.
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Для "Левадии" нарвский "Транс" помехой не стал

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ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Первым финалистом Кубка Эстонии стала таллиннская "Левадия" разгромившая "Транс" в Нарве 5:0.

Уже к девятой минуте все стало ясно - дубль Романа Дебелко и гол Евгения Харина свели оставшуюся 81 минуту к чистой формальности. "Транс", хотя и пытался забить и попытаться перевернуть ход игры, но таллиннцы сделали правильные выводы из упущенной победы неделей ранее. Во втором тайме Дебелко оформил хет-трик, а Никита Андреев на 51 минуте подвел окончательный итог матча - 5:0 в пользу "Левадии". Во втором поединке, завтра, встретятся дубль таллиннской "Флоры" и сама таллиннская "Флора".

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