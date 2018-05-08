Трамп намерен выйти из соглашения по иранскому атому

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил представителям Франции, ФРГ и Великобритании, что президент США Дональд Трамп намерен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает во вторник новостной ресурс Axios со ссылкой на информированные источники, передает "Интерфакс".
Госсекретарь заявил об этом европейским партнерам в ходе телефонных переговоров в минувшую пятницу, отмечается в сообщении.
"Помпео поблагодарил "европейскую тройку" за усилия, которые они приложили для того, (...) чтобы убедить Трампа не покидать ядерное соглашение, но он ясно дал понять, что президент хочет пойти другим путем", - говорится в сообщении Axios.
Ранее The New York Times также писала о намерении Трампа отказаться от сделки по иранскому атому, которую он неоднократно критиковал.
Глава Белого дома ранее дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД. Накануне Трамп заявил, что во вторник объявит свое решение касательно участия США в СВПД.