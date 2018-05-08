Трамп намерен выйти из соглашения по иранскому атому

Госсекретарь заявил об этом европейским партнерам в ходе телефонных переговоров в минувшую пятницу, отмечается в сообщении.

"Помпео поблагодарил "европейскую тройку" за усилия, которые они приложили для того, (...) чтобы убедить Трампа не покидать ядерное соглашение, но он ясно дал понять, что президент хочет пойти другим путем", - говорится в сообщении Axios.

Ранее The New York Times также писала о намерении Трампа отказаться от сделки по иранскому атому, которую он неоднократно критиковал.