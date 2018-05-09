среда, 9 мая 2018 г.
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Фото: смотрите, во что превратился дом асоциала

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Фасад дома до ремонта. Вроде бы ничего страшного?

ФОТО: threebirdsrenovations.com

Настолько капитального реновационного проекта портал Kodu еще не видел: этот дом стал другим и снаружи - от крыши до подвала, и внутри. Он подвергся таким серьезным изменениям, так как до ремонта на него было невозможно смотреть без слез. 

Пришедший в негодность дом был совсем не старым: просто в последние годы здесь жил опустившийся асоциал, чьим жизненным приоритетом было отнюдь не наведение уюта и соблюдение чистоты и порядка, а складирование по всему дому содержимого помойных ящиков.

Терраса до ремонта.

ФОТО: threebirdsrenovations.com

Терраса после ремонта.

ФОТО: threebirdsrenovations.com

Поэтому к обычным ремонтным работам добавился вывоз огромного количества хлама, который накапливался тут годами.  

Внешние изменения не оказались столь разительными, как внутренние: привели в порядок сад, покрасили фасад. Естественно, что была приведена в порядок терраса. 

Конечно, внутри картина была ужасной. Особенно досталось кухне. Она была настолько набита отбросами, что в помещение невозможно было зайти. К счастью, по неведомым причинам, пол на кухне уцелел, и его пришлось лишь отремонтировать.  

Кухня до ремонта.

ФОТО: threebirdsrenovations.com

ФОТО: threebirdsrenovations.com

Внутри дома сделали перепланировку: снесли некоторые стены, вместо одного окна прорубили дверь, другую дверь перенесли. Кухню сделали открытой, соединив ее с гостиной. 

Вместо темного, запущеного и неприятного дома появилось светлое и уютное жилье. 

ОДна из комнат до ремонта.

ФОТО: threebirdsrenovations.com

А теперь в ней белоснежная детская.

ФОТО: threebirdsrenovations.com

Больше информации и фотографий ЗДЕСЬ! 

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