Фото: смотрите, во что превратился дом асоциала

Пришедший в негодность дом был совсем не старым: просто в последние годы здесь жил опустившийся асоциал, чьим жизненным приоритетом было отнюдь не наведение уюта и соблюдение чистоты и порядка, а складирование по всему дому содержимого помойных ящиков.

Терраса до ремонта. ФОТО: threebirdsrenovations.com

Терраса после ремонта. ФОТО: threebirdsrenovations.com

Поэтому к обычным ремонтным работам добавился вывоз огромного количества хлама, который накапливался тут годами.

Внешние изменения не оказались столь разительными, как внутренние: привели в порядок сад, покрасили фасад. Естественно, что была приведена в порядок терраса.

Конечно, внутри картина была ужасной. Особенно досталось кухне. Она была настолько набита отбросами, что в помещение невозможно было зайти. К счастью, по неведомым причинам, пол на кухне уцелел, и его пришлось лишь отремонтировать.

Кухня до ремонта. ФОТО: threebirdsrenovations.com

ФОТО: threebirdsrenovations.com

Внутри дома сделали перепланировку: снесли некоторые стены, вместо одного окна прорубили дверь, другую дверь перенесли. Кухню сделали открытой, соединив ее с гостиной.

Вместо темного, запущеного и неприятного дома появилось светлое и уютное жилье.

ОДна из комнат до ремонта. ФОТО: threebirdsrenovations.com

А теперь в ней белоснежная детская. ФОТО: threebirdsrenovations.com