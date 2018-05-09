Вне дома: мясной и рыбный ресторан "Антрекот" в Кадриорге открылся. Чего ждать от нового заведения?

Как мы уже обещали, мясо в "Антрекоте" будет готовить аргентинский повар Симон Дериви. Посмотрите, сколько страсти, энергии и доброты в этом человеке! У такого и мясо получается отменное!

Симон Дериви за работой. ФОТО: Максим Тооме

Приехал из Нидерландов и поставщик рыбы - Юрген де Веэрт, который не только разделывал на глазах у очень довольной публики селедку матье и угощал ею с луком и маринованными огурцами, но и продемонстрировал свежий улов: крабов и камбалу, ската и тюрбо.

Юрген приехал! ФОТО: Максим Тооме

Тюрбо, кстати, пользовалась огромной популярностью. В день открытия дегустационная порция выглядела так:

Филе тюрбо. Дегустационная порция на открытии ресторана. Нежная и с очень вкусным томатным соусом и овощами. ФОТО: Вера Копти

А вот та же тюрбо уже после нескольких дней работы ресторана. Внешне она стала гораздо красивее, но, надеюсь, осталась такой же вкусной. Судя по отзывам, это блюдо мгновенно стало фаворитом. Но хозяин ресторана обещает, что разной, вкусной и свежей рыбы в ресторане будет вдоволь.

И так тюрбо выглядит сейчас. Красота! ФОТО: Entrecote