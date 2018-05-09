Вне дома: мясной и рыбный ресторан "Антрекот" в Кадриорге открылся. Чего ждать от нового заведения?

Уже побывавшие в новом ресторане "Антрекот" - Entrecote - оценили гостеприимство владельцев, высочайшее качество продуктов, мастерство шефа и непринужденную обстановку.
Как мы уже обещали, мясо в "Антрекоте" будет готовить аргентинский повар Симон Дериви. Посмотрите, сколько страсти, энергии и доброты в этом человеке! У такого и мясо получается отменное!
Приехал из Нидерландов и поставщик рыбы - Юрген де Веэрт, который не только разделывал на глазах у очень довольной публики селедку матье и угощал ею с луком и маринованными огурцами, но и продемонстрировал свежий улов: крабов и камбалу, ската и тюрбо.
Тюрбо, кстати, пользовалась огромной популярностью. В день открытия дегустационная порция выглядела так:
А вот та же тюрбо уже после нескольких дней работы ресторана. Внешне она стала гораздо красивее, но, надеюсь, осталась такой же вкусной. Судя по отзывам, это блюдо мгновенно стало фаворитом. Но хозяин ресторана обещает, что разной, вкусной и свежей рыбы в ресторане будет вдоволь.
Обычно новый ресторан месяц, а то и два, работает в тестовом режиме, а потом открывается официально, широко или не очень празднуя это событие. За несколько месяцев обкатывается меню, обучается персонал, повара осваивают кухню. Владелец нового ресторана Слава Прощалыкин пошел ва-банк и не прогадал. "Антрекоту" быть! Но пусть только попробует не оправдать надежд!