В Таллинне автобус попал в ДТП: среди пострадавших двухлетняя девочка
9 мая 2018 г., 7:15
Во вторник в Таллинне в результате ДТП с участием городского автобуса пострадали четыре человека, в том числе и маленький ребенок.
Инцидент произошел в 10.59 на Пярнуском шоссе: 28-летний водитель автобуса Man Lions City врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль Audi 100, за рулем которого был 57-летний мужчина.
Audi 100 отбросило в стоявший перед ним Audi A6 Allroad, которым управлял 36-летний мужчина.
С места происшествия в Ида-Таллиннскую больницу доставили четырех пострадавших: водителя Audi 100 и упавших в автобусе 37-летнего мужчину, 65-летнюю женщину и двухлетнюю девочку.