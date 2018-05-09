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В Таллинне автобус попал в ДТП: среди пострадавших двухлетняя девочка

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Таллиннский городской автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Михкель Марипуу

Во вторник в Таллинне в результате ДТП с участием городского автобуса пострадали четыре человека, в том числе и маленький ребенок.

Инцидент произошел в 10.59 на Пярнуском шоссе: 28-летний водитель автобуса Man Lions City врезался в остановившийся перед ним легковой автомобиль Audi 100, за рулем которого был 57-летний мужчина.

Audi 100 отбросило в стоявший перед ним Audi A6 Allroad, которым управлял 36-летний мужчина.

С места происшествия в Ида-Таллиннскую больницу доставили четырех пострадавших: водителя Audi 100 и упавших в автобусе 37-летнего мужчину, 65-летнюю женщину и двухлетнюю девочку.

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