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Двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании

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Изнасилование. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Teiss / Postimees

Американский спорт потряс новый скандал на почве сексуальных домогательств.

Двукратный олимпийский чемпион Стивен Лопес был временно отстранен от тренировок из-за обвинений в изнасиловании, сообщает ESPN. Американец наказан за то, что 4 женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата. Последний также является тренером 39-летнего Лопеса, который отрицает обвинения.

Напомним, на Олимпиадах в 2000 и 2004 годах Лопес выигрывал золотые медали, а на Играх-2008 - бронзу. Также он 5 раз становился чемпионом мира.

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