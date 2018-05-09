Двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании
9 мая 2018 г., 8:16
Американский спорт потряс новый скандал на почве сексуальных домогательств.
Двукратный олимпийский чемпион Стивен Лопес был временно отстранен от тренировок из-за обвинений в изнасиловании, сообщает ESPN. Американец наказан за то, что 4 женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата. Последний также является тренером 39-летнего Лопеса, который отрицает обвинения.
Напомним, на Олимпиадах в 2000 и 2004 годах Лопес выигрывал золотые медали, а на Играх-2008 - бронзу. Также он 5 раз становился чемпионом мира.