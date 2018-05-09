Двукратный олимпийский чемпион обвиняется в изнасиловании

Двукратный олимпийский чемпион Стивен Лопес был временно отстранен от тренировок из-за обвинений в изнасиловании, сообщает ESPN. Американец наказан за то, что 4 женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата. Последний также является тренером 39-летнего Лопеса, который отрицает обвинения.