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Скандальная Габриэла Коукалова признала ложь в автобиографии

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ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова принесла извинения норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену за ошибку, которую она допустила в своей автобиографии «Другая», передает sports.ru

В книге чешка писала, что очень разочарована поступком Бьорндалена, который не подписал петицию петицию против допинга в адрес исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Коукалова назвала это трусостью.

Позднее она выяснила, что Бьорндален был единственным членом норвежской сборной, кто присоединился к петиции. 

«Мне очень жаль, я допустила ошибку. Я не знала, что Уле Эйнар был единственным норвежцем, кто подписал петицию. Я исправлю эту ошибку в следующем издании своей книги.

В биатлонном мир Бьорндален всегда был примером для подражания. Я рада, что он проявил характер и присоединился к протесту», – сказала Коукалова Expressen. 

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