Скандальная Габриэла Коукалова признала ложь в автобиографии

В книге чешка писала, что очень разочарована поступком Бьорндалена, который не подписал петицию петицию против допинга в адрес исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Коукалова назвала это трусостью.

Позднее она выяснила, что Бьорндален был единственным членом норвежской сборной, кто присоединился к петиции.

«Мне очень жаль, я допустила ошибку. Я не знала, что Уле Эйнар был единственным норвежцем, кто подписал петицию. Я исправлю эту ошибку в следующем издании своей книги.