Скандальная Габриэла Коукалова признала ложь в автобиографии

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова принесла извинения норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену за ошибку, которую она допустила в своей автобиографии «Другая», передает sports.ru.
В книге чешка писала, что очень разочарована поступком Бьорндалена, который не подписал петицию петицию против допинга в адрес исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Коукалова назвала это трусостью.
Позднее она выяснила, что Бьорндален был единственным членом норвежской сборной, кто присоединился к петиции.
«Мне очень жаль, я допустила ошибку. Я не знала, что Уле Эйнар был единственным норвежцем, кто подписал петицию. Я исправлю эту ошибку в следующем издании своей книги.
В биатлонном мир Бьорндален всегда был примером для подражания. Я рада, что он проявил характер и присоединился к протесту», – сказала Коукалова Expressen.