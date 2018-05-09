Загитова не хочет ничего говорить о Медведевой, Тутберидзе надеется получить цветы

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация. Не связывалась ли я с ней? Нет», — сказала Загитова в эфире Первого канала .

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что надеется на благодарность от Евгении Медведевой, которая ушла от специалиста к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Тутберидзе добавила, что для нее ситуация с уходом спортсменов уже не нова, она морально приготовилась.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо", – рассказала Тутберидзе. – Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила.»