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Загитова не хочет ничего говорить о Медведевой, Тутберидзе надеется получить цветы

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ФОТО: David J. Phillip / AP

Фигуристка Алина Загитова, которую, по слухам, Евгения Медведева просила еще на один год оставить в юниорах, отказалась комментировать ситуацию с Евгенией Медведевой, а тренер Этери Тутберидзе заявила, что надеется услышатэот Медведевой слова благодарности за годы совместной работы.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация. Не связывалась ли я с ней? Нет», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что надеется на благодарность от Евгении Медведевой, которая ушла от специалиста к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Тутберидзе добавила, что для нее ситуация с уходом спортсменов уже не нова, она морально приготовилась.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо", – рассказала Тутберидзе. – Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила.»

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