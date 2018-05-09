Галерея: жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

В среду, 9 мая, в России празднуют День Победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади пройдет военный парад, которым отметят 73-ю годовщину со дня победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. И в Таллинне в этот день по традиции несут цветы, венки и свечи к Бронзовому солдату, пишет Postimees.

В память о жертвах Второй мировой войны и капелланы Сил обороны возложили венок к памятнику советским воинам, вчера в полдень в церкви Каарли прошло мемориальное богослужение в память обо всех павших во Второй мировой войне.