Галерея: жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

Цветы к находящемуся в Таллинне на кладбище Сил обороны памятнику советским воинам, павшим во Второй мировой войне, начали нести уже во вторник. Сегодня утром к ним добавились георгиевские ленточки, красные гвоздики и траурные венки.
В среду, 9 мая, в России празднуют День Победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади пройдет военный парад, которым отметят 73-ю годовщину со дня победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. И в Таллинне в этот день по традиции несут цветы, венки и свечи к Бронзовому солдату, пишет Postimees.
В память о жертвах Второй мировой войны и капелланы Сил обороны возложили венок к памятнику советским воинам, вчера в полдень в церкви Каарли прошло мемориальное богослужение в память обо всех павших во Второй мировой войне.
Страны Евросоюза отмечают сегодня День Европы. 9 мая 1945 года стало в Европе первым мирным днем после Второй мировой войны, его посвятили памяти всех жертв войны. В пятую годовщину дня перемирия министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить производство угля и стали Франции, Германии и других европейских стран. Это положило начало европейской интеграции и ЕС.