Испанские гранды готовы взорвать футбольный рынок

"Реал" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" по трансферу нападающего Мохамеда Салаха, утверждает Don Balon. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что футболист уже пообещал перейти в "Реал" президенту клуба Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 15 голевых передач.

«Барселона» грядущим летом намерена приобрести у «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна, информирует Cadena Ser. Президент сине-гранатовых Жозеп Мария Бартомеу сообщил главе мадридского клуба Энрике Сересо о том, что летом «Барселона» выплатит за французского футболиста прописанные в его контракте отступные в размере € 100 млн. «Атлетико» же хочет продлить контракт с Гризманном и ждёт от форварда ответа на сделанное ему предложение. В нынешнем сезоне Гризманн провёл 30 матчей в Примере и забил 19 голов.