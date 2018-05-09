Смотрите фото и читайте, как российский сайт оценил эстонскую архитектуру

«Исторически эстонцы всегда были "лесными жителями", - гласит сопроводительный текст. - Их опыт деревянного зодчества восходит к III тысячелетию до нашей эры, когда было построено первое сооружение из дерева, или koda, что в переводе означает "зала"».

Добавим от себя насчет "залы". Слово koda, которое является очень древним и поэтому существует практически во всех финско-угорских языках, переводится и как "палаты", и как "чертоги". Это и "место для жизни", близкое к словам kodu и koht.

Слово koda не стареет. Новый проект бетонных мини-домиков тоже называется KODA.

По словам автора статьи, "жилье с архаичной и простой архитектурой заложило основу для комплекса признаков, который можно было бы назвать душой эстонской идентичности".

ФОТО: Тыну Туннель

Но хватит о высоком. Концепция деревянного дома в Мурасте, который так приглянулся авторам, основана на архетипе koda, модернизированном по форме и функции. Строение в Мурасте состоит из трех блоков: сауны, гостиной с кухней и спальни с ванной комнатой. Последние два соседствуют друг с другом и непосредственно связаны. Между главным блоком и сауной есть большая терраса, соединяющая все функции летнего дома и создающая соответствующие внешние гнезда для каждой из них.

ФОТО: Тыну Туннель

Широкие оконные проемы обращены к северу, открывая захватывающий вид на Балтийское море, а также к югу, навстречу солнечному свету. Интерьер в светлых тонах и сходящиеся своды потолков освещены треугольными мансардными окнами, устремленными к солнцу.

ФОТО: Тыну Туннель

Строение представляет собой деревянную каркасную конструкцию с отделкой из натуральной лиственницы как для стен, так и для крыши. Сауна пропитана смолой.

ФОТО: Тыну Туннель