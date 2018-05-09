Директор Вируской тюрьмы уходит в отставку

"Я пришла на работу в Вирускую тюрьму с желанием внести свой вклад в ресоциализацию осужденных, чтобы каждое назначенное наказание имело и содержательную сторону. Возвращение заключенных в общество - одно из главных направлений работы в тюрьме, но в должности директора я, с учетом других важных задач, не могла себя полностью посвятить этой деятельности", - пояснила Мёлдри свое решение покинуть должность.