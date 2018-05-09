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Директор Вируской тюрьмы уходит в отставку

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Ану Мёлдри.

ФОТО: Rene Suurkaev

21 мая - последний рабочий день директора Вируской тюрьмы Ану Мёлдри, которая по собственному желанию возвращается на должность заместителя директора тюрьмы, чтобы продолжить работу в сфере ресоциализации.

"Я пришла на работу в Вирускую тюрьму с желанием внести свой вклад в ресоциализацию осужденных, чтобы каждое назначенное наказание имело и содержательную сторону. Возвращение заключенных в общество - одно из главных направлений работы в тюрьме, но в должности директора я, с учетом других важных задач, не могла себя полностью посвятить этой деятельности", - пояснила Мёлдри свое решение покинуть должность. 

"Уверена, что в качестве замдиректора я принесу больше пользы, чем сейчас", - добавила она.

Ану Мёлдри заступила на должность директора Вируской тюрьмы 1 декабря 2015 года. После ее ухода временным руководителем тюрьмы станет заведующий отделением надзора Вируской тюрьмы Виллиам Линдер.

На должность директора Вируской тюрьмы будет объявлен конкурс.

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