Adidas удалила "советскую" коллекцию одежды из-за недовольства Прибалтики и Украины

Немецкая компания - производитель спорттоваров Adidas удалила со своего сайта коллекцию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписями USSR в связи с недовольством политиков бывших республик СССР. Винтажная линейка пришлась не ко двору в Прибалтике и на Украине, передает newsru.com
Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с советской символикой. Среди товаров, связанных с РФ, в ассортименте осталась лишь форма национальной сборной по футболу с современным триколором.
Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, компания Adidas ранее представила линейку мужской и женской модной одежды с надписью USSR и советским гербом.
На создание коллекции под названием Russia tank dress дизайнеров вдохновили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советского Союза. Предметы были украшены гербом, принтом USSR и номером 11 на спине.
Однако компания решила снять товары с продажи из-за скандала, разгоревшегося в Прибалтике и на Украине.
МИД Литвы выразил свое неодобрение по поводу одежды с гербом СССР. В стране действует закон, запрещающий демонстрацию коммунистической и нацистской символики, предусматривающий штраф до 300 евро.
"Надоела эта "имперская ностальгия", которая все еще встречается. Немного удивительно увидеть такое у Аdidas", - гласит сообщение литовского дипломатического ведомства в Twitter.
Украинский институт национальной памяти также напомнил региональному отделению "Adidas-Украина" об ответственности за распространение в стране продукции с использованием "запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима".
Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018