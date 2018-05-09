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Adidas удалила "советскую" коллекцию одежды из-за недовольства Прибалтики и Украины

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Логотип Adidas. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Немецкая компания - производитель спорттоваров Adidas удалила со своего сайта коллекцию спортивной одежды с изображением герба Советского Союза и надписями USSR в связи с недовольством политиков бывших республик СССР. Винтажная линейка пришлась не ко двору в Прибалтике и на Украине, передает newsru.com

Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с советской символикой. Среди товаров, связанных с РФ, в ассортименте осталась лишь форма национальной сборной по футболу с современным триколором.

Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, компания Adidas ранее представила линейку мужской и женской модной одежды с надписью USSR и советским гербом.

На создание коллекции под названием Russia tank dress дизайнеров вдохновили футболки, которые в 1991 году носила сборная Советского Союза. Предметы были украшены гербом, принтом USSR и номером 11 на спине.

Однако компания решила снять товары с продажи из-за скандала, разгоревшегося в Прибалтике и на Украине.

МИД Литвы выразил свое неодобрение по поводу одежды с гербом СССР. В стране действует закон, запрещающий демонстрацию коммунистической и нацистской символики, предусматривающий штраф до 300 евро.

"Надоела эта "имперская ностальгия", которая все еще встречается. Немного удивительно увидеть такое у Аdidas", - гласит сообщение литовского дипломатического ведомства в Twitter.

Украинский институт национальной памяти также напомнил региональному отделению "Adidas-Украина" об ответственности за распространение в стране продукции с использованием "запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима".

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