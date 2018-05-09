Эксперт: цена двухкомнатной квартиры в Мустамяэ за два года не изменилась

Стоимость сделок с квартирами в Таллинне увеличилась за год на 28 процентов.

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, этот рост в основном обусловлен значительным количеством сделок с новыми и более дорогими квартирами. "В реальности средняя цена квадратного метра практически не изменилась: двухкомнатная мустамяэская квартира советского времени стоит столько же, как и два года назад", - сказал Вахтер.

"Кажется, что цены выросли, но так как зарплаты тоже увеличились, покупка недвижимости стала доступнее", - добавил Вахтер.