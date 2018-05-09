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Эксперт: цена двухкомнатной квартиры в Мустамяэ за два года не изменилась

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В апреле в Таллинне продано 772 квартиры, что на 11 процентов, чем в это же время в прошлом году, анализирует бюро недвижимости 1Partner статистику Земельного департамента.

Стоимость сделок с квартирами в Таллинне увеличилась за год на 28 процентов.

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, этот рост в основном обусловлен значительным количеством сделок с новыми и более дорогими квартирами. "В реальности средняя цена квадратного метра практически не изменилась: двухкомнатная мустамяэская квартира советского времени стоит столько же, как и два года назад", - сказал Вахтер. 

"Кажется, что цены выросли, но так как зарплаты тоже увеличились, покупка недвижимости стала доступнее", - добавил Вахтер. 

В апреле в Таллинне совершено 1178 сделок с недвижимостью на общую сумму 130 млн евро, что на 35 процентов больше, чем в апреле прошлого года. Квадратный метр столичной квартиры стоил в среднем 1794 евро, то есть как и в марте, но по сравнению с прошлым годом - на 8,1 процента подорожал. Самая дорогая квартира продана за 720 000, однако самая дешевая - за одно евро.  

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