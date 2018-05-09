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Автобус №8 направят в объезд из-за ремонта дорог

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Ремонт дорог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

В связи с асфальтированием улицы Меривялья в районе перекрестка с улицей Рандвере с 7 часов утра и до конца рабочего дня 12 мая автобусы №8 в обоих направлениях будут совершать объезд.

Объезд будет проходить по бульвару Суплузе, улицам Борнхёэ и Рандвере с остановками: на выезде из города на бульваре Суплузе (после перекрестка с улицей Меривялья) и на улице Борнхёэ (до перекрестка с улицей Рандвере), а на направлении к центру города - на улице Рандвере (до перекрестка с улицей Борнхёэ).

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