Автобус №8 направят в объезд из-за ремонта дорог
9 мая 2018 г., 11:22
В связи с асфальтированием улицы Меривялья в районе перекрестка с улицей Рандвере с 7 часов утра и до конца рабочего дня 12 мая автобусы №8 в обоих направлениях будут совершать объезд.
Объезд будет проходить по бульвару Суплузе, улицам Борнхёэ и Рандвере с остановками: на выезде из города на бульваре Суплузе (после перекрестка с улицей Меривялья) и на улице Борнхёэ (до перекрестка с улицей Рандвере), а на направлении к центру города - на улице Рандвере (до перекрестка с улицей Борнхёэ).