Три рода вещей, которые лучше покупать подержанными, причем чем старее они, тем лучше

Большинство из нас предпочитает покупать новую мебель, предметы обихода и аксессуары. Однако портал Kodu считает по-другому и предлагает разобраться, когда может пригодиться уже побывавшая в использовании вещь.
Информацию Kodu почерпнул с портала Organic Life, который и решил, что следующие три группы предметов просто обязаны быть уже хорошо послужившими.
1. Mебель
Современная мебель, например, из IKEA, дешева, поэтому ее предпочитают покупать люди с небольшими доходами. При этом они надеются, что она прослужит им долго. Но не тут-то было! Дешевая мебель долго не продержится. А что делать, ведь мебель от известных фирм стоит, как приличный автомобиль! Зайдите в любой магазин с товарами повторного использования: там большой выбор мебели из цельного дерева, которая стоит даже дешевле иной новой, а прослужит еще очень долго.
2. Инструменты
Старый молоток точно так же забивает гвозди, как только что купленный. Это же касается других исправных, но подержанных инструментов, например, электрической дрели, насоса или домкрата. Прикиньте разницу в цене и вы поймете, сколько сэкономите!
3. Детские вещи
Конечно, приятно купить для только что родившегося младенца новую коляску! Но в этом нет особой необходимости: коляска вам понадобится совсем ненадолго, а стоит больших денег. Это же касается кроватки, ходунков, складного стульчика для кормления и прочей мебели. Вот только автомобильное креслице для малыша должно быть абсолютно новым! Только так вы сможете гарантировать, что все ремни и крепления уберегут вашего ребенка в случае аварии.