Три рода вещей, которые лучше покупать подержанными, причем чем старее они, тем лучше

Информацию Kodu почерпнул с портала Organic Life, который и решил, что следующие три группы предметов просто обязаны быть уже хорошо послужившими.

1. Mебель

Современная мебель, например, из IKEA, дешева, поэтому ее предпочитают покупать люди с небольшими доходами. При этом они надеются, что она прослужит им долго. Но не тут-то было! Дешевая мебель долго не продержится. А что делать, ведь мебель от известных фирм стоит, как приличный автомобиль! Зайдите в любой магазин с товарами повторного использования: там большой выбор мебели из цельного дерева, которая стоит даже дешевле иной новой, а прослужит еще очень долго.

2. Инструменты

Старый молоток точно так же забивает гвозди, как только что купленный. Это же касается других исправных, но подержанных инструментов, например, электрической дрели, насоса или домкрата. Прикиньте разницу в цене и вы поймете, сколько сэкономите!

3. Детские вещи