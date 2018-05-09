Керстин Мересма: не украсить ли мне себя свастикой в поддержку сборной Германии по футболу?

Мне стало плохо. Потом пришло удивление. Красную спортивную одежду, продававшуюся в официальном интернет-магазине Adidas, украшали большие белые буквы USSR (СССР), а рядом красовался советский герб с серпом и молотом. За эту одежду со специальным дизайном просили 90 долларов, т.е. около 76 евро.

В описании выставленных на продажу изделий значилось, что с помощью этих модных предметов одежды отмечают чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в России. Блестящий щелчок по ностальгии, не так ли?

Adidas, который является официальным спонсором сборной России по футболу, к вечеру понедельника приостановил продажу спортивной одежды, восхваляющей Советский Союз, по крайней мере, ее больше невозможно было добавить в корзину покупок. Но все же их не удалили из интернет-магазина, это произошло только вчера.

Трагично при этом, что никто даже не додумался бы до того, чтобы выбросить в продажу спортивную одежду, на которой красовалось бы крупными буквами “Третий Рейх”, а рядом свастика. Независимо от того, где проводится ЧМ, разразился бы такой скандал, что его помнили бы и через поколение.

В продажу одежду, вероятно, выпустили 6 мая. Если бы речь шла о нацистской символике, этот факт украшал бы первые полосы крупнейших изданий 6 мая, это был бы вопрос минут. Тогда бы от одежды Adidas отказались команды, которые ее носят. Последовало бы международное осуждение и официальное извинение Adidas.

Но отсылка к СССР, коммунистическому Рейху, под которым погибли миллионы человек, голодали миллионы человек, тень которого висит над нами до сих пор, не повлекла за собой никакой реакции. Это замалчивают точно так же, как замолчали советские преступления и ужасы.

Читая то очень немногое, что появилось в СМИ на сегодняшний день, я думаю, что проблема состоит скорее в том, что Adidas отождествил Советский Союз и Россию.

Ошибка Adidas – блестящий пример двойных стандартов международной общественности, и поп-культура лишь способствует этому. Голливуд кишит фильмами, в которых нацисты воплощают зло, а коммунисты – хорошие помощники Запада. Территории, оккупированные Советами, и концлагеря исчезли при переводе, как говорят.

Каждый эстонец должен бы считать себя задетым этой блестящей идеей. Я родилась в последние годы советской эпохи и не помню жизни под этим режимом, но наследие той эпохи сопровождало меня всю жизнь. Моя семья, как и семьи всех других эстонцев, прочувствовала непосредственное влияние всех ужасов той эпохи, не миновала их и Сибирь.