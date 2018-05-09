В Ласнамяэ, у парка Паэ, появится новый спортивный центр

Таллиннская горпуправа постановила, что в квартале Сикупилли, по адресу Паэпарги 11 будет возведен спортивный центр. Для реализации проекта будут проведены переговоры с потенциальными застройщиками, передает tallinn.postimees.ee .
"С ликвидацией пустыря по адресу Паэпарги 11 возникла близкая к центру города рекреационная зона - сообщила вице-мэр Таллинна, известная в прошлом легкоатлетка Эха Вырк - В соответствии с планом развития Таллинна, на этом участке будет построен современный спортивный центр".
В соответствии с детальной планировкой общая площадь нового спортцентра будет составлять 4000 квадратных метров. В соотвествии с данными кадастра площадь участка на Паэпарги 11 составляет 7177 квадратных метров и целевое назначение - земля для постройки зданий общественного назначения. В документах о праве на застройку данного участка указано, что целью застройки является воздвижение спортцентра для игр с мячом. В Ласнамяэ особенно остро чуствуется нехватка именно такого объекта, причем в именно таком спортцентре чувствуют необходимость как любители, так и профессиональные спортсмены, а возможности имеющихся спортцентров потребности спортсменов уже не покрывают.
Застройщик объекта должен, в соответствии с договором, обустроить подъездные пути и прочую инфраструктуру, а также воздвигнуть здание в течение четырех лет.