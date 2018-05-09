Зоозащитники в тревоге: жители Эстонии убивают находящихся под охраной змей

«Мы увозили змей из густонаселенных пунктов обратно в природу в течение десяти лет, но из-за нехватки опытных волонтеров сегодня приезжаем лишь в тех случаях, когда пресмыкающиеся заползают в детские сады, школы или в жилые помещения», - сказал Хейки Валнер, координирующий работу группы ELL по спасению животных.

«Звонков так много, что, к сожалению, из-за нехватки волонтеров разрешить все ситуации просто невозможно. На юге Эстонии, в Ляэнемаа и в Пярну мы еще можем что-то сделать. В этом месяце мы немного можем помочь и жителям островов».

По словам руководителя рабочей группы ELL, занимающейся экзотическими животными и пресмыкающимися, Кадри Вырель, современные люди настолько отдалились от природы, что хотят избавиться от змей даже в лесу или в болотистых местностях, которые и являются привычной средой обитания этих рептилий.