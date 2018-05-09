Зоозащитники в тревоге: жители Эстонии убивают находящихся под охраной змей

В Эстонский союз защиты животных (ELL) только за вчерашний день сообщили о четырех погибших животных: одна змея попала под колеса автомобиля в Нарве, трех остальных убили люди, не пожалев даже совершенно безобидного ужа, пишет Postimees.
«Мы увозили змей из густонаселенных пунктов обратно в природу в течение десяти лет, но из-за нехватки опытных волонтеров сегодня приезжаем лишь в тех случаях, когда пресмыкающиеся заползают в детские сады, школы или в жилые помещения», - сказал Хейки Валнер, координирующий работу группы ELL по спасению животных.
«Звонков так много, что, к сожалению, из-за нехватки волонтеров разрешить все ситуации просто невозможно. На юге Эстонии, в Ляэнемаа и в Пярну мы еще можем что-то сделать. В этом месяце мы немного можем помочь и жителям островов».
По словам руководителя рабочей группы ELL, занимающейся экзотическими животными и пресмыкающимися, Кадри Вырель, современные люди настолько отдалились от природы, что хотят избавиться от змей даже в лесу или в болотистых местностях, которые и являются привычной средой обитания этих рептилий.
Заползшая в городское пространство или во двор дома гадюка может представлять опасность для человека, но она и сама попадает в беспомощное положение. В ELL подчеркивают, что нельзя убивать важных для нашей экосистемы пресмыкающихся, а нужно искать для избавления от них альтернативные решения. Например, скосить газон или убрать груды камней и веток со двора - это первое, что должен сделать владелец участка, чтобы змеи держались от его дома подальше. Кроме того, стоит использовать работающий на вибрации отпугиватель кротов и предназначенные специально для отпугивания змей порошки.