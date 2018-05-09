Соискатели гражданства получат новую возможность бесплатно изучать эстонский язык

Инициированный правительством проект закона о внесении дополнений в Закон о гражданстве даст возможность иностранцам, которые хотели бы получить гражданство Эстонии, изучать эстонский язык. Языковые курсы для участников будут бесплатными. Государство готово выплачивать иностранцу компенсацию в период, в течение которого он по договоренности с работодателем находится в неоплачиваемом учебном отпуске с целью посещения языковых курсов.

Председатель конституционной комиссии Марко Померантс сказал, что изменение закона позволит достичь несколько целей. «Иностранец будет мотивирован изучить эстонский язык на уровне, который позволит ему ходатайствовать о гражданстве нашего государства. Он выучит эстонский язык на достаточном уровне, не должен платить за это и к тому же получит гражданство», – сказал он.

«Государство планирует финансово поддерживать тех, кто изучает эстонский язык и готовится к сдаче экзамена на гражданство», – сказал заместитель председателя конституционной комиссии Юри Адамс. По его словам, организацией языковых курсов займется Академия внутренней обороны, но эти задачи могут быть переданы и другому языковому учебному заведению.

Договоры о языковом обучении планируется начать заключать с января следующего года. Согласно законопроекту, на покрытие связанных с обучением расходов в течение следующих трех лет будет выделено 3,7 млн евро.

Для получения гражданства Эстонии нужно овладеть эстонским языком на уровне В1. О гражданстве Эстонии может ходатайствовать иностранец, проживший в Эстонии на протяжении как минимум восьми лет.