В Нарве большое оживление по случаю Дня победы. Просят корректно использовать советскую символику

"Ветераны ждут праздника. Они заслужили уважения, внимания, заботы и любви. Конечно, в этом году 9 Мая выпало на рабочий день, но если каждый найдет время побывать на концерте, прийти к братской могиле, съездить вечером к памятникам "Танк" или "Три штыка", чтобы возложить цветы, то такой поступок будет самым дорогим подарком для ветеранов", - обратились к жителям представители Нарвского союза ветеранов Василий Корзанов и Алексей Левитский.

По данным Нарвского союза ветеранов, сегодня в городе проживают 66 ветеранов, воевавших во Вторую мировую войну на стороне Красной армии. По воспоминанию Корзанова, в 2002 году, когда он заступил на эту должность, ветеранов в Нарве было 700 человек.

Примерно в час дня начался митинг-концерт на Петровской площади Нарвы, где звучат поздравления от руководства города и общественных организаций. Спустя еще примерно час оттуда стартует народное шествие с духовым оркестром по улицам города к братской могиле у берега пограничной реки.

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина обратилась к горожанам: "Просим всех нарвитян, кто придет на митинг и концерты, кто примет участие в шествии, быть корректными в использовании символики; организаторы праздника предупреждены, что нарушение правил использования символики, согласно законодательству Эстонской Республики, осложнит проведение праздника в будущие годы. Просим соблюдать дисциплину, исполнять правила уличного движения и общественного порядка. Автолюбителей просим 9 мая не парковать машины на Петровской площади, а с 13.00 до 15.00 проезжать по городу так, чтобы не создавать трудностей для проведения праздника на площади и для шествия".