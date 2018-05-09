Президент Украины заявил, что "нацизм одолел прежде всего украинский солдат"

"Маршалы и генералы, украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов. Среди советского генералитета периода Второй мировой войны около 300 украинцев", - сказал Петр Порошенко, речь которого опубликовал телеканал "112 Украина" .

"Солдат, какой бы он нации ни был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью. Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше. Нам надо помнить подвиги украинцев на всех фронтах Второй мировой", - добавил глава государства.