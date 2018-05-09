Президент Украины заявил, что "нацизм одолел прежде всего украинский солдат"

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на мероприятии ко Дню Победы над нацизмом. Глава государства подчеркнул, что главный вклад в эту победу внес украинский солдат, передает Newsru.com.
"Маршалы и генералы, украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов. Среди советского генералитета периода Второй мировой войны около 300 украинцев", - сказал Петр Порошенко, речь которого опубликовал телеканал "112 Украина".
По глубокому убеждению Порошенко, "нацизм одолел прежде всего украинский солдат".
"Солдат, какой бы он нации ни был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью. Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше. Нам надо помнить подвиги украинцев на всех фронтах Второй мировой", - добавил глава государства.
Порошенко подчеркнул, что Украина в силу своего геостратегического положения стала одним из основных плацдармов мировой войны и понесла большие потери.
"Наш народ обескровлен довоенными коллективизацией, голодомором, большим террором 30-х годов, в пламени всемирной человеческой катастрофы потерял каждого пятого сына и дочь, - отметил президент. - От пуль карателей, от холода и голода потеряли жизнь миллионы украинских мирных жителей, полтораста сел сожгли гитлеровцы на украинской земле. Нацисты осквернили наши святые места, разрушили сотни предприятий, учреждений образования, культуры, памятников архитектуры".