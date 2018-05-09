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  • Российский посол: День Победы - это праздник, который объединяет народ

Российский посол: День Победы - это праздник, который объединяет народ

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Сегодня, 9 мая, люди с самого утра несут цветы к Бронзовому солдату. Среди тех, кто пришел почтить память погибших, был и посол Российской Федерации Александр Петров. 

Российский посол считает, что девятое мая является самым главным праздником, который объединяет республики бывшего Советского Союза.  

"Этот праздник отмечают и в далекой Австралии, и на западном побережье США. По всему миру хранят память о той героической поре, когда была сокрушена преступная машина гитлеровского режима", - отметил посол.

Александ Петров добавил, что именно подвиг советского солдата принес победу и свободу народу Европы.

На вопрос, есть ли у посла родные, воевавшие в Великой Отечественной войне, он ответил, что принадлежит к поколению, чьи отцы воевали на фронте. "Именно поэтому для меня дорога память о тех событиях", - сказал Петров.

Российский посол также объяснил, почему люди принимают участие в марше "Бессмертный полк". По его мнению, именно память, которую люди хранят в сердце, является самой главной причиной, из-за которой они участвуют в подобных акциях. 

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