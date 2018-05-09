Российский посол: День Победы - это праздник, который объединяет народ

Российский посол считает, что девятое мая является самым главным праздником, который объединяет республики бывшего Советского Союза.

"Этот праздник отмечают и в далекой Австралии, и на западном побережье США. По всему миру хранят память о той героической поре, когда была сокрушена преступная машина гитлеровского режима", - отметил посол.

Александ Петров добавил, что именно подвиг советского солдата принес победу и свободу народу Европы.

На вопрос, есть ли у посла родные, воевавшие в Великой Отечественной войне, он ответил, что принадлежит к поколению, чьи отцы воевали на фронте. "Именно поэтому для меня дорога память о тех событиях", - сказал Петров.