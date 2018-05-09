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  • Тяжела и неказиста жизнь биатлониста: член сборной Болгарии в межсезонье подрабатывает на сборе урожая в Норвегии

Тяжела и неказиста жизнь биатлониста: член сборной Болгарии в межсезонье подрабатывает на сборе урожая в Норвегии

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Биатлонист сборной Болгарии. Фото иллюстративное.

ФОТО: Franck Fife / AFP

Болгарская биатлонистка Стефани Попова NRK сообщила, что во время межсезонья подрабатывает в Норвегии на сборе земляники.

Попова живет в Нёттерёе вместе со своим норвежским бойфрендом.

«Во время тренировки увидела, как люди собирают землянику. Я остановилась и спросила, могу ли получить работу. Мне ответили, что могу попробовать, и сейчас я работаю здесь уже три года.

Я думаю, что сейчас, после Олимпиады, наступил хороший момент, чтобы завершить карьеру ", — цитирует Попову NRK.

25-летняя Попова дебютировала на Кубке мира в 2012 году. На Играх-2018 она заняла 77-е место в индивидуальной гонке и 16-е место в составе эстафеты.

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