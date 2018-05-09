Забастовка в строительном секторе Финляндии угрожает возникновением хаоса

Спор возник из-за повышения почасовой платы на 21 цент, сообщило финское издание Kauppalehti. Профсоюз строителей потребовал повысить почасовую плату на 50 центов, но работодатели готовы предложить лишь 29-центовое повышение.

В случае если строители действительно решат прекратить работу в четверг, это может привести к хаосу – по словам руководителя YIT Эса Нейвонена, на многих объектах из-за этого могут выйти из графика.

Забастовка повлияет и на работу производителей бетона – по словам исполнительного директора крупнейшего в Финляндии производителя бетонных элементов Parma Ярмо Вильянена, забастовка может остановить в пятницу работу как минимум десяти заводов, на которых производят 70 процентов продукции предприятия.