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  • Забастовка в строительном секторе Финляндии угрожает возникновением хаоса

Забастовка в строительном секторе Финляндии угрожает возникновением хаоса

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Стройка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Работники строительного сектора Финляндии угрожают в четверг прекратить работу в случае, если в среду они не достигнут договоренности с работодателями по повышению почасовой оплаты, пишет Postimees.

Спор возник из-за повышения почасовой платы на 21 цент, сообщило финское издание Kauppalehti. Профсоюз строителей потребовал повысить почасовую плату на 50 центов, но работодатели готовы предложить лишь 29-центовое повышение.

В случае если строители действительно решат прекратить работу в четверг, это может привести к хаосу – по словам руководителя YIT Эса Нейвонена, на многих объектах из-за этого могут выйти из графика.

Забастовка повлияет и на работу производителей бетона – по словам исполнительного директора крупнейшего в Финляндии производителя бетонных элементов Parma Ярмо Вильянена, забастовка может остановить в пятницу работу как минимум десяти заводов, на которых производят 70 процентов продукции предприятия.

Исполнительный директор добавил, что в этом случае они позовут на помощь заводы Балтии.

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