Видео: охрана Путина оттолкнула ветерана

В Москве во время торжественных мероприятий по поводу Дня победы ветерана ВОВ оттолкнула охрана президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот неприятный инцидент случайностью.
Когда президент РФ Владимир Путин с Красной площади отправился на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, охрана, обеспечивающая безопасность президента, не дала приблизиться к главе государства ветерану. Пожилой мужчина, спустившийся с трибуны после парада, хотел идти в Александровский сад рядом с Путиным. Президент, обратив внимание на эту ситуацию, подошел к ветерану и пригласил его на церемонию возложения венков, передает Newsru.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва" назвал случайностью неприятный инцидент с ветераном Великой Отечественной войны на Красной площади, которого жестко оттеснила охрана Владимира Путина.
"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - сообщил Песков. Он отметил, что президент, заметив произошедшее, пожал руку ветерану и пригласил его возложить цветы. Дальше свой путь они продолжили вместе.