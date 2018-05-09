Видео: охрана Путина оттолкнула ветерана

Когда президент РФ Владимир Путин с Красной площади отправился на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, охрана, обеспечивающая безопасность президента, не дала приблизиться к главе государства ветерану. Пожилой мужчина, спустившийся с трибуны после парада, хотел идти в Александровский сад рядом с Путиным. Президент, обратив внимание на эту ситуацию, подошел к ветерану и пригласил его на церемонию возложения венков, передает Newsru.