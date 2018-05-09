Фото и видео: 9 мая в Тарту. Подступы к монументу Раади покрыли гвоздиками и весенними цветами

Многие пришедшие к монументу люди несли на груди Георгиевские ленточки. В сопровождении музыки и русских песен люди, в основном русскоязычные жители Тарту, несли цветы в течение еще нескольких часов.

Среди других на Раади пришла с семьей и Наталья Бородина. «Наши бабушки и дедушки тогда так много вытерпели», - сказала Бородина. Она добавила, что она никого не винит, но что было во время Второй Мировой войны, то было.

Другая жительница Тарту, Наталья Гужовская, признала, что празднование 9 мая для нее – это традиция из детства, которую она хочет продолжить. Гужовская добавила, что она не стыдится того, что она русская и у него сформированы свои обычаи.