Драма трех полосок: все запретить и на свалку истории

Если открыть интернет и вбить в поисковик историю компании "Адидас", то можно выбрасывать в мусорное ведро также и "Пуму" - оба брата Дасслера были сторонниками немецких национал-социалистов. Брат Рудольф, основатель "Пумы" воевал в составе войск Вермахта, а Адольф, руководил пошивом тренировочной обуви для солдат Верхмата. Рудольф, кстати, по одной из версий не мог простить брату то, что тот его не вызволил из лагеря для военнопленных, и ушел в свой бизнес, забрав себе одну из двух фабрик.

Не знаю, почему такой негатив вызвала коллекция "Адидас" в ретро-стиле, которые у фирмы - уже довольно давняя традиция. К мундиалям, если не ошибаюсь с 2006 года, всегда немцы делают коллекции знаменитых моментов различных сборных - будь то Мексика-1970 или реплики знаменитых тренировочных курток сборной Голландии, образца 1974 года, когда подопечные Ринуса Михелса совершили революцию в мировом футболе.

СССР - это часть наследия "Адидаса", с 1970-х годов в форму немцев одевается футбольная сборная СССР, киевское "Динамо", "Спартак" и другие клубы, правда, по началу логотип фирмы стыдливо заклеивали, но по полоскам на форме было видно, чью именно форму носит команда. Для тех, кто был победнее в СССР, те одевались в "Ульспорт" - еще одна фирма из ФРГ.

"Адидас" экипировал не только СССР, но и такие страны как ГДР (еще одна диктатура), Заир (диктатура Мобуту Сесе Секо), Югославии (диктатура Тито), китайских спортсменов и диктатур поменьше, как например ЧССР, режим Тодора Живкова в Болгарии или Энвера Ходжи в Албании , а как официальный партнер ФИФА, МОК и остальных федераций мог поставлять экипировку кому угодно и куда угодно, даже сборная Чили по футболу одевалась в "Адидас".

Если конкретно здесь и сейчас, то майки сборной России на ЧМ-2018 будут также сделаны в ретро-стиле, в память о победах советского футбола конаца 1980-х годов (ОИ-1988, ЧЕ-1988, тотальный футбол от Лобановского), а если подумать немного, то других побед у российского спорта, других возможностей создать ретро-коллекцию у немцев и не было. "Адидас" всегда делал именно те ретро-вещи, которые связанны именно с его брендом, а если у нынешней России нет другой истории в спорте, кроме как победы СССР? Ну не делать же форму в стиле Олимпиады 1912 года, где сборная Российской Империи проиграла с двузначным счетом Германии и уступила 1:2 сборной княжества Финляндского? Кто может назвать вообще дореволюционных российских спортсменов, которые гремели в мировом спорте? Мне лично на ум приходит только Николай Панин-Коломенский, но ему коньки "Адидас" не шил и не экипировал, хотя бы потому, что компании такой еще не было.

Поэтому здесь просто бизнес - и ничего личного.

А если продолжать в таком духе, то надо срочно расформировывать мадридский "Реал", клуб который мало того, что в "Адидас" экипирован, так еще и сам Франко поддерживал "сливочных", расформировать "Лацио" и "Шальке", как клубы, к которым питали симпатию Муссолини и Гитлер.